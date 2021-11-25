اليوم السابع
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بى بى سى تكشف: مالاوى تستعين بمايك تايسون للترويج لمخدر الحشيش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:02 م
بى بى سى تكشف: مالاوى تستعين بمايك تايسون للترويج لمخدر الحشيش مايك تايسون
وكالات

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وجهت دولة مالاوى دعوة إلى بطل الملاكمة العالمى مايك تايسون لكى يتولى منصب السفير الرسمى لمحصول الحشيش فى البلاد، بحسب ما قالت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى.

 

وبعث وزير الزراعة فى مالاوى، لوبين لو، رسالة إلى البطل الأمريكى يدعوه لتولى المنصب، قائلا إن القوانين فى مالاوى أتاحت فرصًا جديدة. وسبق لتايسون الفوز ببطولة العالم للملاكمة فى الوزن الثقيل، وهو الآن رائد فى مجال الاستثمار فى زراعة الحشيش بالولايات المتحدة.

 

وقالت بى بى سى إن بعض المراقبين انتقدوا دعوة مالاوى، الواقعة جنوب شرقى أفريقيا، مشيرين إلى أن تايسون سبق وسُجن لدى إدانته فى تُهم جنسية فى حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

 

وكتب وزير الزراعة: "لا تريد مالاوى أن تمضى وحدها على طريق هذه الصناعة المعقدة التى تتطلب تعاونًا؛ ولذا يسعدنى تعيينك، يا سيد تايسون، سفيرًا للحشيش فى مالاوى".

 

وكانت مالاوى قد أقرت العام الماضى قوانين تجيز زراعة الحشيش ومعالجته للاستخدام الطبى، لكن دون إجازة الاستخدام الشخصى للنبتة المخدرة. وتشجع الحكومة فى مالاوى على زراعة الحشيش لأغراض طبية، فضلا عن استخدام أليافه فى مجال الصناعة، بحسب بى بى سى.

 

وتأمل السلطات فى مالاوى أن يساعد اسم بطل الملاكمة العالمى فى جذب مستثمرين لمحصول الحشيش فى البلاد، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الزراعة فى مالاوى.


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مالاوى

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