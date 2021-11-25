اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:27 م
أكرم القصاص
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بولندا تتجه لتشديد القيود حال استمرار المنحى التصاعدى لإصابات كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:03 م
بولندا تتجه لتشديد القيود حال استمرار المنحى التصاعدى لإصابات كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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حذر وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، اليوم الخميس من احتمال إعادة فرض قيود فيروس "كورونا" المستجد مرة أخرى إذا لم ينخفض عدد حالات الإصابة في البلاد.
 
وقال الوزير البولندي- في مؤتمر صحفي نقله "راديو بولندا"- أن الموجة الرابعة من تفشي الفيروس سوف تصل إلى ذروتها خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، مشيرا إلى قلقه إزاء تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة في البلاد أمس وأن تعقب تلك الإصابات يشكل ضغطا على قدرة النظام الصحي.
 
وأكد نيدزلسكي أن الوضع الحالي في البلاد يتسم بالخطورة وأنه إذا لم يبدأ عدد الحالات في الانخفاض فسيتم تشديد القيود وقد يتم ذلك في بداية ديسمبر المقبل، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد للسيناريو الذي لا ينخفض فيه عدد الإصابات.

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