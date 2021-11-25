بليدج تايمز: افتتاح طريق الكباش.. العالم فى انتظار مناسبة فرعونية مقدسة مساء اليوم

أ.ش.أ

استعدادات مكثفة تشهدها محافظة الأقصر لانطلاق حفل افتتاح طريق الكباش ، وسط اهتمام عالمي وترقب في انتظار تلك الاحتفالية التي تشهد إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وقبل ساعات من انطلاق الحفل ، اهتم موقع "بليدج تايمز" الهندي بالحفل العالمي المرتقب لافتتاح طريق الكباش الذي ينتظره العالم مساء اليوم الخميس، قائلا إن العالم ينتظر مساء اليوم مناسبة فرعونية مقدسة.

ووصف الموقع على موقعه الاليكتروني اليوم طريق الكباش الذي يزيد عمره عن 3500 عام بأنه "أهم المعالم الأثرية في الأقصر" حيث نحتت تماثيلها من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

كما أبرز الموقع تصريحات مدير آثار البر الغربي في محافظة الأقصر فتحي ياسين، التي قال فيها إن الأقصر تشهد طفرة سياحية بعد افتتاح طريق الكباش الأثري الذي يعد جزءا من تاريخ البشرية.

وأضاف أن افتتاح هذا الطريق للجمهور لأول مرة جاء نتيجة سنوات من العمل الجاد الذي شارك فيه عدد كبير من علماء الآثار والمرممين وعمال التنقيب، مشيرا إلى أن مشروع تطوير طريق كباش بدأ عام 2007 وتوقف عام 2011 ، ثم استأنف العمل عام 2017 حتى العام الحالي.

ويترقب الملايين حول العالم مساء اليوم الخميس هذا الحدث العالمي داخل مدينة الأقصر مع افتتاح طريق المواكب الملكية المعرفة باسم طريق الكباش.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش " .

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي ، ومن المقرر استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

وبخلاف موقع "بليدج تايمز" الهندي ، وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.