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بلومبرج عن حفل افتتاح طريق الكباش: الرئيس السيسى يشهد ثانى حفل عالمى فى عام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:33 م
بلومبرج عن حفل افتتاح طريق الكباش: الرئيس السيسى يشهد ثانى حفل عالمى فى عام افتتاح طريق الكباش
كتبت: نهال أبو السعود

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انطلاقه تاريخية شهدها حفل افتتاح طريق الكباش مساء اليوم، وسط اهتمام عالمى، وترقب لفعاليات إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام، وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.

 

سلطت وكالة بلومبرج الامريكية الضوء على حفل افتتاح طريق الكباش وقالت: " تصطف تماثيل الكباش وأبو الهول على قواعد ، الطريق القديم في الأقصر ، الذي يقع على ضفاف نهر النيل ويقع على بعد حوالي 650 كيلومترًا (400 ميل) جنوب القاهرة ، يمتد لعدة أميال وكان قيد التنقيب لأكثر من 50 عاما"

 

 

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش  " .

 

وتابعت الوكالة في تقريرها أن الحفل هو ثاني حفل عالمي هذا العام بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسئولين لتكريم تراث مصر بعد موكب المومياوات الملكي.

 

وقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة فى تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

 

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.


انطلاق حفل طريق الكباش

موعد حفل طريق الكباش

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اخبار مصر

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