بريطانيا تحظر الرحلات الجوية مؤقتا من 6 دول إفريقية بسبب متحور جديد لكورونا

كتب: أحمد جمعة

قررت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الخميس، حظر الرحلات الجوية بشكل مؤقتة إلى ست دولة إفريقية بسبب محتور جديد لفيروس كورونا المستجد قادر على خداع اللقاحات، بحسب ما أكدته وسائل إعلام بريطانية.

وأشار وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا وناميبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وليسوتو وإيسواتيني بشكل مؤقتة ووضعهم على القائمة الحمراء، وذلك بسبب المتحور الجديد في الفيروس الذي يمكن أن تكون اللقاحات الحالية أقل قدرة على مقاومته.