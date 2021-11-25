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براءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث عين شمس"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:12 م
براءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث عين شمس" هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس".
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.

 

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.


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