اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:07 م
أكرم القصاص
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بدء حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس C لطلاب الإعدادية بالوادى الجديد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:30 م
بدء حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس C لطلاب الإعدادية بالوادى الجديد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، أن ذلك يأتى إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرص الدولة المصرية على صحة ابنائنا وفى إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سى ، و بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة الإتصال السياسى بالمديرية ( منسق الصحة ) .

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العمل بالمبادرة وتوفير كافة المستلزمات و التسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة داخل المدارس الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس .


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