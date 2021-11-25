بدء أعمال توسعة طريق "بلبيس - العاشر".. والإقليمي بديلا

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية بدء أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية.

ونوهت محافظة الشرقية، في بيان لها: أنه نظرا لأعمال توسعة الطريق، وما قد يسفر عنه من ازدحام وكثافات مرورية، نوجه عناية المواطنين وقائدى المركبات أن يسلكوا الطرق البديلة وهي "أبو حماد- العاشر، والطريق الإقليمي.

علما بأن إدارة مرور الشرقية قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بطول الطريق ونطاق الأعمال بالكامل فضلا عن توفير ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.

ويذكر أنه جاري تنفيذ 9 مشروعات بنطاق المحافظة بتكلفة مليار و738 مليون جنيه للوصول إلي بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكباري ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.