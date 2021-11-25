باكستان تسلم مساعدات إنسانية للشعب الأفغانى عند معبر تورخام

أ.ش.أ

سلمت باكستان سبع شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني عند معبر تورخام كجزء من جهودها لتقديم مساعدات إغاثية للأفغان مع اشتداد حدة فصل الشتاء.

وقام مستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف بتسليم الشاحنات التي تحمل مواد غذائية إلى السلطات الأفغانية. وحضر هذه المناسبة الممثل الباكستاني الخاص لأفغانستان محمد صادق ، بينما حضر من الجانب الأفغاني قاري عناية الله نائب وزير الإدارة، وقاري ثابت ، منسق الحدود الباكستانية الأفغانية.

وحثت باكستان المجتمع الدولي مرارا على التواصل مع الأفغان الذين هم في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء والمأوى ، لأنه في حالة عدم وجود حكومة معترف بها ، فإن الشعب الأفغاني سيكون الأكثر تضررا، بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالفعل عن حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات روبية للشعب الأفغاني بما في ذلك 50 ألف طن متري من القمح. كما سمحت باكستان ، كبادرة حسن نوايا، بنقل القمح من الهند إلى أفغانستان.