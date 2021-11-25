انفوجراف.. البريد يحقق 3 مليارات و183 مليون جنيه فائض ميزانية

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2020 / 2021 بصافي فائض بلغ 3 مليارات و183 مليون جنيه.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع خلال العام المالي الماضي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في أداء ومؤشرات البريد المصري على كافة المستويات، حيث إن الهيئة حققت 3 مليارات و183 مليون جنيه صافي أرباح بمعدل نمو صافي الربح وصل إلى 51% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 3 مليارات و394 مليون جنيه بمعدل نمو 5% في إيرادات الخدمات، وبلغت إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة، مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للإرتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد: أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدى إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري، حيث جرى التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة، وتم استرداد ثقة العملاء والحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.
وأشار الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الإجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية؛ كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدي إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري، كما توجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بخالص الشكر لجميع العاملين لما بذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذه الإنجاز الكبير.
قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع خلال العام المالي الماضي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في أداء ومؤشرات البريد المصري على كافة المستويات، حيث إن الهيئة حققت 3 مليارات و183 مليون جنيه صافي أرباح بمعدل نمو صافي الربح وصل إلى 51% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 3 مليارات و394 مليون جنيه بمعدل نمو 5% في إيرادات الخدمات، وبلغت إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة، مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للإرتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد: أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدى إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري، حيث جرى التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة، وتم استرداد ثقة العملاء والحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.
وأشار الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري، إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الإجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية؛ كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدي إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري، كما توجه الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بخالص الشكر لجميع العاملين لما بذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذه الإنجاز الكبير.
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