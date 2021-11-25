انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بحضور 2237 مهندساً

كتبت ـ آية دعبس

أعلن المهندس حسن عبد العليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بحضور 2237 مهندس، وتناقش الجمعية العمومية السياسة العامة للنقابة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2020، وموازنة النقابة عن عام 2021.

كما تناقش تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة إلى النظر فى الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك فى المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.

وكان المهندس حسن عبدالعليم، قد أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لتُعقد فى الرابعة مساءً، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، الذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2019 على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.