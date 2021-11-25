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انتشار أمنى مكثف بالأقصر لتأمين حفل افتتاح طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:21 ص
انتشار أمنى مكثف بالأقصر لتأمين حفل افتتاح طريق الكباش طريق الكباش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

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تشهد محافظة الأقصر، اليوم الخميس، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الحدث الأبرز "افتتاح طريق الكباش في الأقصر"، والمقرر انطلاقه فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، وسط اهتمام عالمي.

وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها في كافة أرجاء محافظة الأقصر، مع التواجد الشرطي الفعال في كافة الطرق والمحاور المؤدية لطريق الكباش.

وتحرص الأجهزة الأمنية على خلق أجواء آمنة للمواطنين والحضور لهذا الحفل الأسطوري الذي ينتظره العالم بأجمعه، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحدث بصفة لحظية.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "بطريق الكباش".


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الكباش

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