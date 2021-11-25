اليوم..فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة لصيانة المحولات

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربى، اليوم الخميس عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربي منها هي سينزو مول بالطريق الدائرى، والكمين الجنوبى، وعدد من القرى السياحية القريبة منه. كما سيتم فصل التيار الكهربى عن محطة 9 وقرى منطقة سهل حشيش بالغردقة، وذلك اليوم بداية من 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

كما أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.