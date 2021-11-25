اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:57 ص
أكرم القصاص
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اليابان تعرب عن استعدادها لإعادة فتح سفارتها لدى أفغانستان

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:50 ص
اليابان تعرب عن استعدادها لإعادة فتح سفارتها لدى أفغانستان طالبان - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعربت اليابان عن استعدادها لإعادة فتح سفارتها لدى أفغانستان شريطة ضمان أمن وسلامة موظفيها، وفق ما أعلنه نائب المتحدث باسم حكومة طالبان المؤقتة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصدر بالحكومة اليابانية، قوله اليوم الخميس: إن "السفير تاكاشي أوكادا أجرى مفاوضات مع جانب طالبان في كابول حسب الحاجة"، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن الأمر.

وفي حين أن الحكومة اليابانية مترددة في الاعتراف بحكومة طالبان، فمن المرجح أنها وجدت أنه من الضروري إجراء مناقشات مع المسؤولين في أفغانستان بهدف تقديم المساعدة الإنسانية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تبرز فيها المحادثات بين السفير الياباني لدى أفغانستان تاكاشي أوكادا ومسؤولي طالبان في العاصمة كابول منذ أن سيطرت الحركة على الدولة التي مزقتها الحرب أغسطس الماضي، قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية نهاية ذلك الشهر.

 


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