اليابان تعرب عن استعدادها لإعادة فتح سفارتها لدى أفغانستان

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصدر بالحكومة اليابانية، قوله اليوم الخميس: إن "السفير تاكاشي أوكادا أجرى مفاوضات مع جانب طالبان في كابول حسب الحاجة"، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن الأمر.

وفي حين أن الحكومة اليابانية مترددة في الاعتراف بحكومة طالبان، فمن المرجح أنها وجدت أنه من الضروري إجراء مناقشات مع المسؤولين في أفغانستان بهدف تقديم المساعدة الإنسانية.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تبرز فيها المحادثات بين السفير الياباني لدى أفغانستان تاكاشي أوكادا ومسؤولي طالبان في العاصمة كابول منذ أن سيطرت الحركة على الدولة التي مزقتها الحرب أغسطس الماضي، قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية نهاية ذلك الشهر.