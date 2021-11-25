الولايات المتحدة تضيف أكثر من 10 شركات صينية لقائمتها السوداء

واشنطن أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية إضافة أكثر من 10 شركات صينية إلى قائمتها السوداء؛ لدواع أمنية.

وذكرت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، "أنه ينبغى أن تكون التجارة العالمية داعمة للسلام والرخاء والوظائف بأجور جيدة لا أن تكون لتهديدات ومخاطر ضد الأمن القومي".

وتضمنت الكيانات الخاضعة حديثا للعقوبات شركات تعمل فى مجال الكمبيوتر وأشباه الموصلات وشركات صينية ساهمت فى حماية أنشطة نووية لباكستان وبرنامجها من الصواريخ الباليستية.

ومن شأن قرار وزارة التجارة منع الشركات الأمريكية من بيع مواد ومعدات إلى تلك الشركات والكيانات الصينية.