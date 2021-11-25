الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكرم ممثلة مصر فى القطاع الطبى بالوكالة

كتبت رحمة رمضان

كرم السفير المصري بالنمسا محمد الملا، وليو هوا، نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا الدكتورة دينا حسيني سلامة، أستاذ الأشعة التشخيصية بهيئة الطاقة الذرية المصرية وممثله مصر في القطاع الطبي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفوزها بمنصب رئاسة اللجنة العليا لمشروعات منظمة الأفرا بالتزكية وباستحقاق بما يليق بمكانه مصر العلمية بين نظرائها من الدول الأفريقية ودول العالم.

وأوضحت الدكتورة دينا حسينى، أن هذا المنصب يعد أحد أهم المناصب القيادية بمنظمة الأفرا والمعنى بشئون تنفيذ المشروعات الأفريقية، مشيرة إلى أن الأفرا هي اتفاقية رسمية للحكومات الأفريقية لدعم البحث العلمي والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.

من جانبه أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية فى بيان له اليوم، أن تعيين الدكتورة دينا حسيني لهذا المنصب يعد خطوة هامة على طريق تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها الذى تدعمه القيادة السياسية في مصر بما يؤسس لأركان الدولة المصرية الحديثة واستعادة دور مصر المحورى على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

الجدير بالذكر أن الدكتورة دينا حسيني كانت قد حصلت على جائزتين دوليتين في مجال الأشعة التشخيصية و الوقاية الاشعاعية و هما جائزه مونتريال العلمية و جائزه الرابطة الدولية للوقاية الإشعاعية ، كما تم اختيارها و تكريمها ضمن افضل ٤ قائدات في مجال الطب والعلوم و التكنولوجيا عن القطاع الافريقي في المؤتمر العام للوكالة الدولية سنه 2010 بفيينا و تم أيضا اختيارها ضمن افضل 10 قائدات في مجال الأشعة التشخيصية في العالم.