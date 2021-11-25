الهند تمنع استخدام العملات المشفرة.. و BBC: القرار أدى لانخفاض البيتكوين 13%

كتبت: نهال أبو السعود

تستعد الهند لحظر جميع العملات المشفرة في البلاد، بموجب قانون جديد الذي سيسمح باستثناءات معينة للسماح بالترويج للتكنولوجيا واستخداماتها، وفقا لشبكة بي بي سي.

وبحسب التقرير، انخفضت أسعار العملات المشفرة في البورصات الهندية بعد الإعلان عن القرار، حيث يعد الحظر جزءًا من قانون العملة المشفرة المقترح وتنظيم قانون العملة الرقمية الرسمي الذي سيتم تقديمه في جلسته الشتوية، ويهدف التشريع المخطط إلى "إنشاء إطار عمل تسهيلي لإنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي (RBI)".

في الأشهر الأخيرة، كان يعتقد أن الحكومة قد تخفف من موقفها تجاه العملات المشفرة، وربما تسعى إلى تنظيمها كأصول بدلاً من وسيلة للدفع في حين ظل وصف مشروع القانون كما هو، لم يتم تأكيد الاختلافات الدقيقة بعد لأن المسودة الأخيرة غير متاحة للجمهور بعد.

وبحسب ما ورد انخفضت قيمة العديد من العملات الرقمية بعد الإعلان عن الفاتورة، حيث انخفضت البيتكوين بأكثر من 13% على أحد مواقع التبادل الهندية بينما انخفض كل من عملة شيبا اينو ودوجكوين بنسبة 15%.

ومع ذلك ، قال جلين جودمان ، مؤلف كتاب The Crypto Trader أن التأثير العالمي كان "صغيرًا نسبيًا"، وقال: "حتى عندما قررت الصين حظر العملة المشفرة في سبتمبر عندما أعلن البنك المركزي الصيني أن جميع معاملات العملات المشفرة ستصبح غير قانونية، وكانت هذه ضربة كبيرة حقًا - فإنها لم تقتل أسواق العملات المشفرة تمامًا".

وفقًا لتقرير صادر عن نشرة الأخبار المحلية India Today ، من المرجح أن يستمر تداول العملات المشفرة بموجب القانون المقترح طالما يشتري المستخدمون من البورصات التي تفي بمتطلبات معينة، وأضاف التقرير أن مشروع القانون قد يركز على تقييد من يُسمح له بإنشاء العملات المشفرة ، بهدف حماية المستثمرين.