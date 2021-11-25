النيابة تحقق فى عجز بالمواد البترولية المدعمة بمحطة وقود فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وجود عجز بكمية كبيرة من الوقود بمحطة تموين سيارات للتصرف في كمية 29500 لتر مواد بترولية المدعمة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة التصرف في سلعة مدعمة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد شن حملات على محطات تموين السيارات بدوائر القسم لمتابعتها وكشف المخالفات بها وتشديد الرقابة على المواد البترولية المدعمة حماية لأموال الدعم.

أسفرت الحملة عن وجود عجز بكمية كبيرة من وقود السيارات، وضبط محطة تموين سيارات، للتصرف في كمية 29500 لتر مواد بترولية، تم إلقاء القبض علي المدير المسؤول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.