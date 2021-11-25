المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية تقبل طعن ثلاثة مرشحين لـ"الرئاسية"

كتب: أحمد جمعة

قبلت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا طعن عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية وهم الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لرئاسة حكومة الوحدة محمد خالد الغويل، والمرشح ضو بوضاية، والقيادي السابق في نظام القذافي محمد الشريف، وذلك يتم ضمهم إلى قائمة المرشحين الـ 73 الذين اعتمدت المفوضية ترشحهم.

ودعت سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة فى ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية فى 24 ديسمبر المقبل، وحثت جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي.