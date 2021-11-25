اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية: مساعدات بقيمة 2.27 مليار يورو لليونان لدعم إنتاج الكهرباء

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:04 ص
المفوضية الأوروبية: مساعدات بقيمة 2.27 مليار يورو لليونان لدعم إنتاج الكهرباء محطة انتاج كهرباء _ صورة أرشيفية
بروكسل أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قواعد مساعدات الدولة فى الاتحاد الأوروبي، على مخطط يونانى بقيمة 2.27 مليار يورو لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة وكفاءة عالية فى التدفئة والطاقة.

 

ذكر بيان على الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء سيساعد اليونان على تحقيق أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة، دون تشويه المنافسة بلا داع، وسيساهم فى الهدف الأوروبى الجديد المتمثل فى تحقيق الحياد المناخى بحلول عام 2050.

 

قالت نائبة الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر، "سيوفر هذا المخطط اليونانى دعمًا مهمًا لمجموعة واسعة من التقنيات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي"، وتابعت "ستدعم أهداف الصفقة الخضراء، ما يساهم فى تخفيضات كبيرة فى انبعاثات الاحتباس الحراري. سيضمن اختيار المستفيدين من خلال عملية تقديم عطاءات تنافسية للتقنيات الرئيسية المدعومة أفضل قيمة لأموال دافعى الضرائب وسيقلل من التشوهات المحتملة للمنافسة".

 

وكانت اليونان أبلغت المفوضية بعزمها على تقديم مخطط جديد لدعم الكهرباء المنتجة من مختلف مصادر الطاقة المتجددة. سوف يدعم المخطط أيضًا الكفاءة العالية للحرارة والقوة.

 

يبلغ الحد الأقصى للميزانية الإجمالية لهذا الإجراء حوالى 2.27 مليار يورو ويهدف إلى دعم حوالى 4.2 جيجاوات من السعة المركبة".

 


المفوضية الأوروبية

مساعدات بـ227 مليار يورو

اليونان

أخبار اليونان

دعم إنتاج الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليونان تسجل 126٪ زيادة فى عدد المسافرين مقارنة بعام 2020

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:13 م

بدء تطبيق إجراءات جديدة فى اليونان لاحتواء موجة كورونا قبل عيد الميلاد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:14 م

اليونان تستدعى أطباء القطاع الخاص فى محاولة للتعامل مع زيادة حالات كورونا

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 م

وكالة البيئة الأوروبية: تلوث الهواء فى اليونان أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 04:00 م

وزير خارجية اليونان: احترام القانون الدولى شرط للسلام فى المنطقة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 03:33 م

احتجاجات فى اليونان بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:14 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة