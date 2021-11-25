المفوضية الأوروبية توافق على خريطة مساعدات إقليمية لكرواتيا

بروكسل أ ش أ

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة كرواتيا لتلقى مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك فى إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".

جاء ذلك - فى بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكترونى ، أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التى اعتمدتها المفوضية فى 19 أبريل 2021 وتدخل حيز التنفيذ فى 1 يناير 2022، ستُمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلًا فى اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبى .

وذكر البيان أن هذه الإرشادات ستوفر أيضاً إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التى تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل فى التحولات الخضراء والرقمية، كما أنه فى الوقت نفسه، تحتفظ RAG المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى إلى دولة أخرى، وهو أمر ضرورى للمنافسة العادلة فى السوق الموحدة.

وأضاف أن خريطة المساعدات الإقليمية فى كرواتيا تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضًا أقصى كثافة للمساعدات فى المناطق المؤهلة، مع الأخذ فى الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هى الحد الأقصى لمقدار المساعدات التى تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرًا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.

وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التى تغطى 82.09% من سكان كرواتيا مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها مناطق بانونسكا هرفاتسكا وجادرانسكا هرفاتسكا وكرواتيا الشمالية، وهى من بين أكثر المناطق حرمانًا فى الاتحاد الأوروبي، حيث يقل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى عن 75% من متوسط نصيب الفرد فى باقى دول الاتحاد الأوروبي.