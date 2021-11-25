المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا من الغد لارتفاع إصابات كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلنت المغرب تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا اعتبارا من 26 نوفمبر جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،قال إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب شهرا إضافيا أي حتى نهاية ديسمبر المقبل.



وأضاف بايتاس -في بيان اليوم الخميس- أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم بالرباط قرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا، حيث كان من المقرر انتهاء حالة الطوارئ 30 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.