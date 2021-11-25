اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا من الغد لارتفاع إصابات كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:12 م
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا من الغد لارتفاع إصابات كورونا طيران المغرب - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المغرب تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا اعتبارا من 26 نوفمبر جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وكان مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،قال إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب شهرا إضافيا أي حتى نهاية ديسمبر المقبل.


وأضاف بايتاس -في بيان اليوم الخميس- أن مجلس الحكومة المنعقد اليوم بالرباط قرر تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا، حيث كان من المقرر انتهاء حالة الطوارئ 30 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

 

كورونا

فيروس كورونا

فرنسا

الرحلات الجويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة