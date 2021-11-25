المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعقد اجتماعها الحكومى الأخير

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عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاجتماع الذى من المفترض أن يكون الأخير للحكومة حيث قدم نائب المستشار أولاف شولتس باقة من الزهور للمستشارة وقدم لها الشكر بالنيابة عن جميع الوزراء على التعاون الجيد.

وذكر بيان المركز الألمانى للاعلام على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك ) اليوم أنه تم التوصل إلى اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكى الديمقراطى والحزب الديمقراطى الحر وحزب الخضر،غير أنه مازال على الأحزاب أن توافق عليه مشيرا إلى أنه إذا وافق الجميع يمكن انتخاب أولاف شولتس (المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطي) مستشارًا من قِبل البرلمان وسوف يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء من قبل الرئيس الألمانى فرانك فالتر فى يوم انتخاب المستشار الألمانى الجديد ثم يقومون بأداء اليمين فى البرلمان .