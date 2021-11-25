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المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق نفق كارفور المعادى لرصد زحام السيارات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق نفق كارفور المعادى لرصد زحام السيارات كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية أمام حركة السيارات بعد غلق نفق كارفور المعادى فى الاتجاهين، لرصد زحام السيارات أثناء استكمال أعمال توسعة الطريق الدائرى بمنطقة المعادى التى تستغرق 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن المشروع القومى لشبكات الطرق، الأمر الذى يستلزم غلق مدخل ومخرج نفق كارفور المعادى بالاتجاهين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير فى المتجه لمناطق حلوان والمنطقة المحيطة بالنفق.

كما يتم تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالى:

ـ الاتجاه القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر اتجاه مناطق زهراء المعادى استكمال السير والدوران من أسفل الكوبرى الدائرى.

ـ الاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادى اتجاه نفق كارفور المعادى اتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة فيساراً اتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى محمد فوزى فمنزل الكوبرى اتجاه الدائرى، لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.


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