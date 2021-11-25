المرور: غلق كلى لشارع الهرم فى تقاطعه مع المحولات بسبب إنشاء محطة مترو المطبعة

كتب عبد الرحمن سيد و سيد الخلفاوى

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لشارع الهرم بداية من تقاطعه مع المحولات وحتى أبو الفرج لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، أنه إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للشبكة القومية لمترو الأنفاق فانه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال تحديدا بداية من تقاطع شارع الاهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج بطول 400 م وعرض 18 م فى الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية اتجاه ميدان الجيزة ضمن تسليم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

ولفت المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبوالفرج وبمواجهة سنترال الأهرام فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط اعتبارا من الساعة 1 صباح الجمعة ولحين انتهاء الأعمال.



وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى عددا من التحويلات المرورية اللازمة في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل وهي كالآتي:

- القادم من ميادين الرماية والنصر بإتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق ابوالهول حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور والعودة لطريق المنصورية ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) مرورا بكوبرى ترسا المستحدث وتقاطع الشارع مع شارعى عزالدين عمر والمحولات ثم أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحى) ثم الدوران أسفل الكوبرى والعودة لمحور أنور السادات ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

- على الراغبين فى التوجه الى ( مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية) يتم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد انور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام إتجاه المناطق المشار إليها.



وشدد المصدر، على اتباع تعليمات المرور والالتزام باللوحات واللجان المرورية لتفادى التكدسات، موضحا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.