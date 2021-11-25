المايسترو نادر العباسى يكشف تفاصيل الأغانى وصوليست الغناء بموكب طريق الكباش

كتب محمد أسعد وأحمد مرعى

نشر المايسترو نادر العباسي، على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل ما يقدمه في موكب طريق الكباش، حيث إن تأليف الموسيقي مشترك بين أحمد الموجي ونادر عباسي.

كما سيكون صوليست الغناء بترتيب الظهور، شهد عز: النداء الاول وهايدي موسى: انشودة حتشبسوت، وعز الاسطول: انشودة امون راع، ووائل الفشني: الاقصر بلدنا، وذلك بالاشتراك مع 160 عازف ايقاع مكون من مجموعة شباب ايقاعات الچيمبي المصري .

كما سيتم عمل إيقاعات الموسيقات العسكرية، من تسجيل اوركسترا & كورال الاتحاد الفيلهارموني، قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب لنادر عباسي، والهندسة الصوتية والتسجيل لاوركسترا و كورال الاتحاد الفيلهارموني لمفدي ثابت، واختيار جميع الاشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت للدكتورة ميسرة عبدالله.

وستقام الاحتفالات اليوم الساعة السابعة والنصف فى حدث تاريخي في أقدم مدينة في التاريخ خلال افتتاح طريق المواكب الملكية (طريق الكباش) فى الأقصر.

يذكر أن 150 محطة تلفزيونية تنقل للعالم الحدث الأسطوري وأكثر من مليار مشاهد منتظرين الموكب وإعلان الأقصر أكبر متحف مفتوح على وجه الأرض