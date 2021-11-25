اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحيى قداس ذكرى الأربعين الأنبا كاراس بنقاده

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:49 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحيى قداس ذكرى الأربعين الأنبا كاراس بنقاده الأنبا كاراس
كتب: محمد الأحمدى

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أقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قداس تذكار الأربعين لمثلث الرحمات الأنبا كاراس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وذلك بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقاده.

وشارك فى الصلوات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، والأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا يوساب الاسقف العام للأقصر، والأنبا يوسف أسقف بوليفيا، والانبا بيجول أسقف ورئيس  الدير المحرق، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام لآسيا.

وشارك في قداس الذكرى من الآباء الرهبان، ممثلو مجامع أديرة المحرق بأسيوط والقديسين الأنبا بيشوي بوادي النطرون والأنبا صموئيل بجبل القلمون والأنبا باخوميوس( الشايب) بالأقصر والأنبا متاؤوس الفاخوري بإسنا، والشهيد مارجرجس بالرزيقات، ومن الآباء الكهنة، ممثلو إيبارشيات المحلة الكبري، سمالوط، نجع حمادي، سوهاج والمنشاة والمراغة، إخميم وساقلته، دشنا، قنا، الأقصر، إسنا وأرمنت، أسوان، الفيوم.

ورحل الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى يوم 13 أكتوبر الماضى، عن عمر ناهز 63 سنة بعد حياة رهبانية امتدت 38 سنة منها ثمانى سنوات أسقفًا عامًا.

 

تواجد الأباء بذكرى الأربعين
تواجد الأباء بذكرى الأربعين

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

ذكرى الأربعين
ذكرى الأربعين

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا كاراس

المحله الكبرى

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