الكشف على 1366 مريض خلال يومين بقافلة طبية مجانية بميت غمر

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بقافلة علاجية مجانية لقرية ميت العز مركز ميت غمر، خلال يومين حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1366 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، أسنان، جلدية ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة ).



وقد كان البيان الختامي بقيام عيادة الباطنة بتوقيع الكشف الطبي على 256 حالة ، وعيادة الأطفال 366 حالة ، وعيادة العظام 231 حالة ، و عيادة الجلدية 161 حالة، وعيادة الاسنان 99 حالة ، وقسم الجراحة 82 حالة ، وعيادة النسا وتنظيم الأسرة 171حالة.



كما تم إجراء 209 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 34 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 121 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



جاء ذلك استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه و العطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة ، وبناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا ، وبتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية.





