اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:30 ص
أكرم القصاص
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الكاظمى: الأحداث الأخيرة فى السليمانية تستدعى موقفا مسئولا من الجميع

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:30 ص
الكاظمى: الأحداث الأخيرة فى السليمانية تستدعى موقفا مسئولا من الجميع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى
أ.ش.أ

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اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأحداث الأخيرة في محافظة السليمانية تستدعي موقفاً مسئولاً من الجميع.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما افادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس، إن "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

واندلعت منذ أيام تظاهرات حاشدة في محافظة السليمانية شارك فيها الآلاف من الشباب، غالبيتهم من الطلبة، احتجاجا "على انقطاع المساعدات المالية منذ سنوات".

 


مصطفى الكاظمى

العراق

السليمانية

إقليم كردستان

رئيس الوزراء العراقي

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