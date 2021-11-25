الكاظمى: الأحداث الأخيرة فى السليمانية تستدعى موقفا مسئولا من الجميع

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما افادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الخميس، إن "الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولاً من الجميع لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور".

وأضاف أن "التظاهرات السلمية حق مكفول دستورياً والاعتداء على المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان".

واندلعت منذ أيام تظاهرات حاشدة في محافظة السليمانية شارك فيها الآلاف من الشباب، غالبيتهم من الطلبة، احتجاجا "على انقطاع المساعدات المالية منذ سنوات".