القوى العاملة تُحرر 456 محضراً لمنشآت مخالفة فى الإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية تعيين 5036 شاباً، منهم 64 من ذوى الإعاقة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11643 راغب عمل منهم 203 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 372 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضحت المديرية، أنها أجرت تفتيشات في مجال السلامة والصحة المهنية على 403 منشآت، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 456 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ131 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، فضلاً عن بحث 194 شكوى.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي- إلي أن المديرية تلقت 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 103 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 428 منشأة، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 257 محضراً، وبحث 160 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً، قامت المديرية بصرف 36 منحة مولود جديد بمبلغ 93 ألف جنيه، وإصدار 2349 بوليصة تأمين للعاملين بالمقاولات، وصرف 80 ألفاً و178 جنيهاً رعاية صحية لـ 87 عاملاً من المسجلين بالمديرية مصاريف علاج، فضلاً عن تسجيل 75 عاملا غير منتظم جديد على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 41 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب ، وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى التدريب المهني، قامت المديرية بعقد 4 دورات تدريبية في برامج التدريب التحويلي بمراكز التدريب المهني ، استفاد منها 55 متدرباً ومتدربة ، كما قامت باستخراج 1479 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1305 رخصة مزاولة الحرفة .