اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة يطلقان مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:51 م
القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة يطلقان مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل" مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام.
 
وقد بدأت الحملة يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.
 
وتم إطلاق الفيديو الأول للحملة يوم الثلاثاء الماضي والذي يوضح الدور الإيجابي للآباء في المنزل وتأثير ذلك في تكوين شخصية وإدراك وقناعات الأبناء في المستقبل. وتم طرح الفيديو الثاني للحملة اليوم ويتم التركيز فيه على دور الرجل، كزميل ومدير في مكان العمل، وفي تعزيز بيئة عمل داعمة وغير تمييزية للمرأة وتضمن النجاح للجميع.
يتم تنفيذ هذه الحملة بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) والحكومة الكندية.
 
ومن الجدير بالذكر أن تم إطلاق المرحلة الأولى للحملة في 2017 بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول دور الرجل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد قام بدعم المرحلة الأولى للحملة عند إطلاقها عدد من الشخصيات العامة من ضمنهم اللاعب المصري محمد صلاح، والفنان الشهير ظافر العابدين، ومطرب الراب الشهير، الفنان زاب ثروت.

المجلس القومى للمرأه

هيئه الامم المتحدة

الوكالة السويدية للتنمية الدولية

لأني رجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيسة المجلس القومى للمرأة تشهد حفل إطلاق حملة "أنا واعى أنا غالى".. صور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:55 م

المجلس القومى للمرأة يشيد بقرار النائب العام بحبس المتهم بالتنمر على ذوى الإعاقة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 12:38 م

المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة سهير البابلى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:54 م

رئيسة المجلس القومى للمرأة تشيد بمسلسل إلا أنا على الهامش: يناقش مشاكل واقعية

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 10:55 ص

مايا مرسى: المجلس القومى للمرأة تعرض للحرب والتشويه خلال حكم الإخوان

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:28 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة