القوات اليمنية تفكك ألغامًا للحوثيين بمديرية حيس غربى البلاد

وأفاد إعلام القوات، وفقا لقناة "اليمني الإخبارية" بأن جماعة الحوثى فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجرت الأهالي منها، وتحتاج الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها، مؤكدا أن إجرام جماعة الحوثي بلغ حد زرع الألغام وبأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت في وقت سابق، حقل ألغام فردية محرمة دوليا زرعته جماعة الحوثى على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.