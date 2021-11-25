اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القوات اليمنية تفكك ألغامًا للحوثيين بمديرية حيس غربى البلاد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:18 ص
القوات اليمنية تفكك ألغامًا للحوثيين بمديرية حيس غربى البلاد الحوثيين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة حديثا، بينها شبكات زرعتها جماعة الحوثى داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد.

وأفاد إعلام القوات، وفقا لقناة "اليمني الإخبارية" بأن جماعة الحوثى فخخت قرى ومزارع بكاملها بعد أن هجرت الأهالي منها، وتحتاج الكثير من الجهود والوقت لتطهيرها، مؤكدا أن إجرام جماعة الحوثي بلغ حد زرع الألغام وبأحجام كبيرة داخل منازل المواطنين.

وكانت هندسة القوات المشتركة اكتشفت في وقت سابق، حقل ألغام فردية محرمة دوليا زرعته جماعة الحوثى على مساحة واسعة جنوب غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

 


اليمن

الغام

الحوثيين

محافظة الحديدة

جماعة الحوثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة