الفلبين تستهدف تحصين 13.5 مليون طفل بين 5 و11 عامًا ضد كورونا

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تتطلع الفلبين إلى تحصين حوالي 13.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا ضد كوفيد-19 بعد أن وسعت حملة التطعيم للقصر شهر أكتوبر الماضي.

وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير، وفق ما أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية، اليوم الخميس إن البلاد لديها ما يكفي من الإمدادات لتحصين الفلبينيين، بمن فيهم المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وأضافت فيرجير: "سننتظر إذن الاستخدام الطارئ الصادر عن إدارة الغذاء والدواء لإدراج هذه الفئة العمرية من المجتمع".

وفي شهر أكتوبر الماضي، بدأت الفلبين في تحصين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا ضد فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه الفلبين تستخدم لقاحي فايزر وموديرنا فقط في تحصين القصر.

وكانت الحكومة الفلبينية قد سمحت لآلاف الأطفال في مناطق مختارة بالعودة إلى المدارس منتصف نوفمبر الماضي، لأول مرة منذ بداية الوباء في سلسلة تجريبية من الفصول المحدودة وجهاً لوجه.