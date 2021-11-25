العظمى بالقاهرة تصل 30 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 26 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 15 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 27 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 29 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 نوفمبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 15 درجة