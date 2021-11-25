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الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:48 م
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العراق يعلن عودة 617 مواطنا كانوا عالقين على حدود بيلاروسيا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:10 م
العراق يعلن عودة 617 مواطنا كانوا عالقين على حدود بيلاروسيا طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وقال فى بيان صحفي، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيا، وأعيد 617 مواطنا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك".

 

وأضاف، أن "العودة الطوعية مسار إنسانى واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها".

 

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت فى 18 نوفمبر الجارى أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين الراغبين فى العودة إلى وطنهم من بيلاروس، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.

 


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