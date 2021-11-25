اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:42 م
أكرم القصاص
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العراق يعلن إحباط مخطط "داعشى" لاستهداف بغداد

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:10 م
العراق يعلن إحباط مخطط "داعشى" لاستهداف بغداد القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف العاصمة بغداد.
 
وذكرت الهيئة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "اللواء 27 في الحشد الشعبي تمكن من ضبط ثلاثة مخابيء لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تخطط لاستخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة".
 
وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عمليات أمنية استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر داعش الإرهابية بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابل هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات إرهابية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات".

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