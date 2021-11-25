اليوم السابع
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العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بكربلاء وإطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش بديالى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:14 ص
العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بكربلاء وإطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش بديالى الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اسقطت قوات الامن الوطني العراقي في محافظة كربلاء، طائرة مسيرة مفخخة في الصحراء المتاخمة للمحافظة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا، عن مصدر في الأمن الوطني العراقي قوله، إن الطائرة تحمل عشرة كيلو جرامات من المتفجرات وكانت متجهة إلي عمق محافظة كربلاء. 

كما أطلقت قوات الأمن العراقي، عملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في محافظة ديالى من 3 محاور.

وقال قائد العمليات طالب الموسوي، في بيان، إن قواتنا انطلقت بعملية أمنيّة واسعة من 3 محاور بالتعاون مع قطعات الجيش لتفتيش المنطقة الجبلية المحصورة بين تقاطع النقشبندية الواقعة شمال ناحية جلولاء وتقاطع الخضران شمال ناحية قرة تبة في ديالى".

وأضاف الموسوي، أن المنطقة، التي انطلقت فيها العمليات لم تنفذ فيها سابقا أي واجب أمني بسبب تضاريسها الطبيعية الصعبة وتعرف بمنطقة جبلية متكسرة، لافتا إلى أن العملية تنفذ عبر 3 محاور الأول شرقي يقودها اللواء 20 ومحور ثاني وسطي يقودها اللواء 23 واللواء 110 ومحور ثالث غربي يقودها اللواء 4 واللواء 24 وبإسناد الصنوف الأخرى في قيادة عمليات ديالي وطيران الجيش.

 


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