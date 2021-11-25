العراق: إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بكربلاء وإطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش بديالى

وقال قائد العمليات طالب الموسوي، في بيان، إن قواتنا انطلقت بعملية أمنيّة واسعة من 3 محاور بالتعاون مع قطعات الجيش لتفتيش المنطقة الجبلية المحصورة بين تقاطع النقشبندية الواقعة شمال ناحية جلولاء وتقاطع الخضران شمال ناحية قرة تبة في ديالى".

وأضاف الموسوي، أن المنطقة، التي انطلقت فيها العمليات لم تنفذ فيها سابقا أي واجب أمني بسبب تضاريسها الطبيعية الصعبة وتعرف بمنطقة جبلية متكسرة، لافتا إلى أن العملية تنفذ عبر 3 محاور الأول شرقي يقودها اللواء 20 ومحور ثاني وسطي يقودها اللواء 23 واللواء 110 ومحور ثالث غربي يقودها اللواء 4 واللواء 24 وبإسناد الصنوف الأخرى في قيادة عمليات ديالي وطيران الجيش.