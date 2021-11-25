"الصليب الأحمر": العقوبات الاقتصادية على أفغانستان تسببت فى معاناة واسعة

كابول أ ش أ

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن العقوبات الاقتصادية على أفغانستان، تسببت فى معاناة واسعة النطاق، مشيرة إلى أنه يتعين إيجاد مدفوعات للتصدى لموجة الجوع فى البلاد.

ودعا رئيس عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت -وكالة أنباء باجفاك الأفغانية - الدول المانحة إلى إيجاد طرق لإرسال الأموال إلى أفغانستان من أجل معالجة أزمة الجوع الشديدة، موضحا أنه التقى نائب لرئيس الوزراء الأفغانى فى العاصمة كابول بمولفى عبد الكبير وشاهد أثناء زيارته لأفغانستان أطفالا يعانون من الجوع الشديد.

وأضاف أنه وفقا لخطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سيتم تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى 18 مستشفى مهما فى أفغانستان، موضحا أن خطة الأشهر الستة المقبلة ستشمل دفع رواتب ومصروفات أخرى لنحو 5000 عامل.