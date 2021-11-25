"الصرف الصحى" بالإسكندرية: تطهير الشنايش لاستيعاب النوة المقبلة

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، مساء اليوم، بمتابعة أعمال تطهير شنايش كورنيش الإسكندرية بمنطقة وسط، للتأكد من تطهير الشنايش من أي شوائب أو مخلفات سحبتها الشنايش أثناء النوة الماضية، يواكب ذلك أعمال تطهير الشنايش بداية من يوم الأربعاء في نطاق محافظة الإسكندرية.

ووجه االواء محمود نافع حديثة للعاملين قائلا: "إن العبء الملقي عليهم ثقيل ومجهودهم أثناء النوة الماضية مشكور وملحوظ وتم تقديره من الكثير، وأن لا راحة بعد النوة من أجل تطهير الشنايش لاستيعاب النوة القادمة".

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى بيان لها، أن السيول قد بدأت شديدة علي مناطق وسط وشرق والمنتزة أول وثان وسقوط أمطار متوسطة الي غزيرة في مناطق الجمرك غرب والعجمي والعامرية الساعة التاسعه والنصف صباحا يوم الآربعاء الماضى ،وتراكمت مياه الأمطار علي عدة مناطق بالإسكندرية، ثم توقفت السيول بعد ساعتين ونصف.

وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والهامة وهى كورنيش الإسكندرية،طريق الحرية ،منطقة جليم ، سوق شيديا ، شارع طيبة الإبراهيمية ،ش الإقبال ،معظم المدارس والمستشفيات ،ميدان فيكتور عمانويل سموحة ،شارع مستشفي الريادة ،شارع خالد بن الوليد ،الحضرة ،طريق الترام كليوباترا وسبورتنج ،بشاير الخير ، ش المكس ،جميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة ،و مناطق متفرقة أخرى.

وأوضحت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان لها أن أسباب مشاكل تجمعات المياه في مختلف المناطق ،جاء بسبب عدم قدرة الشبكة والمحطات علي إستيعاب كمية الأمطار الغزيرة بالإضافة الي التصرفات الأدمية ،والبناء العشوائي الأفقي والرأسي غير المخطط، وخطورة زيادة مناسيب المصارف وهي أماكن تخلص محطات المعالجة علي بعض القري المجاروة ،وأن معدات وفرق طوارئ الشركة متواجدة بمناطق المحافظة المختلفة منذ ما يزيد عن 7 أيام بشكل متواصل للعمل جاهدين علي الإسراع في رفع تجمعات المياه وتقليل الضرر عن المواطنين.