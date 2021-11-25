الصحة المغربية: 24.4 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا"

الرباط /أ ش أ/

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن 24 مليونًا و405 آلاف و128 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" حتى الآن، بينما بلغ إجمالى من تلقوا الجرعتين 22 مليونًا و613 ألفًا و171 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن هناك 4387 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، و18 ألفًا و352 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة بلغ مليونًا و633 ألفًا و289 شخصًا.

يُذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس "كورونا" المستجد.