اليوم السابع
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الشرطة الباكستانية: استهداف صحفية على يد مسلح فى مدينة لاهور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:45 م
الشرطة الباكستانية: استهداف صحفية على يد مسلح فى مدينة لاهور عناصر من الشرطة الباكستانية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الخميس، عن استهداف صحفية باكستانية على يد مسلح فى مدينة لاهور شرقى البلاد.

وأوضحت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن الهجوم وقع بينما كانت تقود الصحفية "امبرين فاطمة" السيارة برفقة أسرتها.

وأضافت الشرطة الباكستانية أن المهاجم حطّم زجاج السيارة خلال الحادث إلا أن الصحفية استطاعت الفرار ومن معها.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه لم يتضح على الفور سبب الاستهداف، مشيرة إلى أن زوجها الصحفى كان قد تعرّض أيضاً لهجوم فى العاصمة عام 2017.

 


الشرطة الباكستانية

باكستان

استهداف صحفية باكستانية

مدينة لاهور

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