اليوم السابع
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الشبورة تعود بكثافة.. حالة الطقس فى الشرقية.. بث مباشر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:15 ص
الشبورة تعود بكثافة.. حالة الطقس فى الشرقية.. بث مباشر حالة الطقس
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس والشبورة المائية، حيث سطعت الشمس وتراجعت الشبورة، وظهرت السماء زرقاء صافية الجو معتدل. 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.


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