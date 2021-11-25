السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط القاهرة - الإسكندرية بأخرى روسية

كتب رضا حبيشى

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الخميس استبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط بعربات روسية جديدة، وذلك من أجل راحة وتلبية رغبات الجمهور كالآتى:



اعتبارا من اليوم: - استبدال تركيب قطار 3 إكسبريس طنطا / الإسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالى.

- استبدال تركيب قطار 132 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

- استبدال تركيب قطار 31 إكسبريس القاهرة / دمنهور بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.