السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط القاهرة - الإسكندرية بأخرى روسية

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الخميس استبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط بعربات روسية جديدة، وذلك من أجل راحة وتلبية رغبات الجمهور كالآتى:
اعتبارا من اليوم:- استبدال تركيب قطار 3 إكسبريس طنطا / الإسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالى.
- استبدال تركيب قطار 132 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.
- استبدال تركيب قطار 31 إكسبريس القاهرة / دمنهور بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.
اعتبارا من يوم 26/11/2021:- استبدال تركيب عربات قطار 2 إكسبريس دمنهور / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.
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