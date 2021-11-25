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السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط القاهرة - الإسكندرية بأخرى روسية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:00 ص
السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط القاهرة - الإسكندرية بأخرى روسية قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الخميس استبدال تركيب عربات بعض القطارات على بعض الخطوط بعربات روسية جديدة، وذلك من أجل راحة وتلبية رغبات الجمهور كالآتى:

اعتبارا من اليوم:

- استبدال تركيب قطار 3 إكسبريس طنطا / الإسكندرية بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالى.
- استبدال تركيب قطار 132 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.
- استبدال تركيب قطار 31 إكسبريس القاهرة / دمنهور بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

اعتبارا من يوم 26/11/2021:

- استبدال تركيب عربات قطار 2 إكسبريس دمنهور / القاهرة بعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي.

 


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