اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:09 م
أكرم القصاص
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الرئيس العراقى: المنطقة تواجه تحديات تتطلب التعاون لتجاوز التوترات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:34 م
الرئيس العراقى: المنطقة تواجه تحديات تتطلب التعاون لتجاوز التوترات الرئيس العراقى برهم صالح
أ.ش.أ

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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الخميس، أن المنطقة تواجه تحديات تتطلب التعاون لتجاوز الاختلالات والتوترات عبر الحوار.

وجاء ذلك خلال استقبال برهم صالح، السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، وفقا لبيان ذكره المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، مؤكدة أنهما استعرضا خلال اللقاء التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية أيضا.

وأكّد الرئيس العراقي أن المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات عبر الحوار، لافتا إلى أن الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار، وأن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة.

 


العراق

برهم صالح

روسيا

الامن

الرئيس العراقى

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