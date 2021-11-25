الرئيس العراقى: المنطقة تواجه تحديات تتطلب التعاون لتجاوز التوترات

وجاء ذلك خلال استقبال برهم صالح، السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف، وفقا لبيان ذكره المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، مؤكدة أنهما استعرضا خلال اللقاء التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية أيضا.

وأكّد الرئيس العراقي أن المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات عبر الحوار، لافتا إلى أن الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار، وأن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة.