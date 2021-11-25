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الرئيس السيسي يتفقد طريق الكباش ويستمع لشرح تفصيلى عن افتتاحه من وزير الآثار

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:14 م
الرئيس السيسي يتفقد طريق الكباش ويستمع لشرح تفصيلى عن افتتاحه من وزير الآثار الرئيس السيسي خلال حفل افتتاح طريق الكباش
كتب سمير حسنى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، طريق الكباش، الذى يربط بين معبد الأقصر بمعبد الكرنك، وهو أقدم ممر تاريخى فى العالم.
 
وحرص الرئيس السيسي - خلال تفقده - على التقاط صور تذكارية مع عدد من الأطفال خلال حضوره حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر. 
 
وعقب ذلك استمع الرئيس السيسي لشرح تفصيلي من وزير الأثار والسياحة خالد العناني لطريق الكباش، كما استمع الرئيس لشرح تفصيلي للآثار التي تحتويها محافظة الأقصر. 
 
وقال وزير الآثار، إن هذا الطريق لم يكن تماثيل فقط، لكن جرى اكتشاف العديد من الأواني وغيرها من معالم الحياة، وحرص وزير الآثار على شرح ما جرت كتابته على إحدى المسلات، والتي تحتوي على معركة و معاهدة قادش.
 
كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح من وزير الآثار والسياحة عن تاريخ عدد من ملوك الفراعنة.

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