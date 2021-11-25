اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يزور منزل أحد المواطنين فى أسوان.. صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:14 ص
الرئيس السيسى يزور منزل أحد المواطنين فى أسوان.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى في زيارة لأهالي أسوان المتضررين من السيول
كتب – محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، منزل أحد المواطنين فى محافظة أسوان.
 
وتفقد الرئيس السيسي  قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم.
 
كما تابع الرئيس السيسي، الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.
 
كان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (1)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (1)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (2)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (2)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (3)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (3)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (4)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (4)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (5)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (5)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (6)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (6)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (7)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (7)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (8)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (8)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (9)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (9)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (10)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (10)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (11)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (11)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (12)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (12)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (13)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (13)

الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (14)
الرئيس السيسى يتفقد قرية غرب أسوان المتضررة من السيول (14)

 


الرئيس السيسي

حياة كريمة

اسوان

الاسر المتضررة من السيول

الأقصر

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة