الرئيس السيسى يزور منزل أحد المواطنين فى أسوان.. صور

كتب – محمد الجالى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، منزل أحد المواطنين فى محافظة أسوان.

وتفقد الرئيس السيسي قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم.

كما تابع الرئيس السيسي، الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

كان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.