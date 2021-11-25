الرئيس السيسى لأهالى أسوان: اطمئنوا البلد عمرها ما هتتخلى عنكم

رامى محيى الدين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، وتحدث إلى شباب مبادرة حياة كريمة بأسوان كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم وطمأنهم قائلا: "اطمنوا مش هنسيبكم البلد عمرها ما هتتخلى عنكم وده دور البلد وده حقكم، كل قرى مصر مش بس غرب أسوان.

وتابع: كل قرى مصر احنا حطينا خطة هنخلصها كلها فى 3 سنين هنطمن على مياه الشرب والصرف الصحى ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضم قرى غرب أسوان لمبادرة تطوير القرى.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، منزل أحد المواطنين فى محافظة أسوان وقالت زوجة صاحب المنزل: فاحت أنوار البهجة والسرور بفضلك وفضل الله في قريتنا المتواضعة ومنزلنا المتواضع واحنا مش ناقصنا أى حاجة، بينما قال زوجها يوم المطر قولنا الخير جاى والخير جه بقدوم سيادتك، وتابع الزوج انت وش خير علينا كلنا والله من اول يوم وحكى للرئيس السيسى حال منزله، وقالت ربة المنزل الخير جه بقدوم سيادة الرئيس.

وأكد الرئيس للأسرة أن هناك 500 شقة جاهزين بكل حاجة يا دوب تجيبوا الهدوم وممكن نجيبها احنا كمان، وده كله من خير مصر،

وهتفت الأسرة تحيا مصر بعدما طلبت صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تابع الرئيس السيسي، الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

كان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.