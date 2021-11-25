اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس البولندى يحذر من خطورة الوضع فى أوروبا بسبب أزمة الحدود مع بيلاروسيا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:36 م
الرئيس البولندى يحذر من خطورة الوضع فى أوروبا بسبب أزمة الحدود مع بيلاروسيا الرئيس البولندي أندريه دودا
أ ش أ

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حذر الرئيس البولندي، أندريه دودا، من أن الوضع في أوروبا أصبح "خطيرا" بسبب التطورات الأخيرة على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا، في إشارة إلى هجمات على حدود بلاده من المهاجرين.


وقال دودا، في مؤتمر صحفي اليوم مع أمين عام حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس إن "الوضع في أوروبا اليوم خطر بسبب التطورات على الحدود جراء تصرفات بيلاروسيا ودعم روسيا لها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي".


وأضاف الرئيس البولندي أن " الهجمات على حدودنا وضد قواتنا شنها العديد من المهاجرين في الليل وهي أحداث خطيرة".


بولندا

أندريه دودا

بيلاروسيا

بولندا وبيلاروسيا

أوروبا

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