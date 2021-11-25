"الدولية للهجرة": حادث غرق 33 شخصا فى المانش أكبر خسارة بالأرواح منذ 2014

كتبت: نهال أبو السعود

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن حادث غرق 33 شخصا قبالة سواحل كاليه خلال رحلة هجرة غير شرعية، يمثل أكبر خسارة في الأرواح في القناة التى تقع بين فرنسا وبريطانيا، منذ أن بدأت في جمع البيانات في عام 2014، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "أصيب بالصدمة والذهول والحزن العميق" ، وتعهد بألا يدخر وسعا لوقف من أطلق عليهم "عصابات الاتجار بالبشر التي تفلت من القتل"، بعد أن ترأس اجتماع كوبرا الطارئ بشأن هذه القضية مساء الأربعاء.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لن يسمح للقناة بأن تصبح "مقبرة" وتعهد بمعرفة من المسؤول، ومن المقرر أن تعقد حكومته اجتماعا طارئا في وقت لاحق يوم الخميس.

وتحدث جونسون وماكرون مساء الأربعاء ، وقال داونينج ستريت إنهم اتفقوا على أهمية العمل عن كثب مع الجيران في بلجيكا وهولندا، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى، لمعالجة المشكلة قبل أن يصل الناس إلى الساحل الفرنسي.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الحادث كان "مأساة" وأولئك الذين لقوا حتفهم كانوا ضحايا "للمهربين المجرمين".

في حديثه إلى بي بي سي نيوز، قال رئيس موانئ كاليه وبولوني ورئيسها جان مارك بويسسو: "حتى لو لم يكن البحر يبدو هائجًا ، فهناك دائمًا أمواج كثيرة في منتصف القنال الإنجليزي. أنه أمر خطير."

ووفقا للتقرير، وافقت بريطانيا بالفعل على إرسال 54 مليون جنيه إسترليني إلى فرنسا لزيادة الدوريات على الحدود وتعهد جونسون بزيادة هذا الدعم.

وقال جونسون: "ما يظهره هذا هو أن العصابات التي ترسل الناس إلى البحر في هذه السفن الخطرة لن تتوقف عند أي شيء. ما أخشاه هو أن العملية التي يجريها أصدقاؤنا (الفرنسيين) على الشواطئ، مدعومة كما تعلمون بمبلغ 54 مليون جنيه إسترليني من المملكة المتحدة للمساعدة في حراسة الشواطئ، والدعم الفني الذي قدمناه، لم تكن كافية."

وأضاف: "يتمثل عرضنا في زيادة دعمنا ولكن أيضًا للعمل مع شركائنا على الشواطئ المعنية، في أماكن انطلاق هذه القوارب. هذا شيء آمل أن يكون مقبولاً الآن في ضوء ما حدث"، مشيرًا إلى أن فرنسا لم تفعل ما يكفي لمنع عبور القنال الانجليزي، التي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام.



وقال رئيس الوزراء البريطاني "لقد واجهتنا صعوبات في إقناع بعض شركائنا، وخاصة الفرنسيين، بالقيام بالأشياء بطريقة نعتقد أن الوضع يستحقها. إنني أتفهم الصعوبات التي تواجهها جميع البلدان، ولكن ما نريده الآن هو بذل المزيد من الجهد معا وهذا هو العرض الذي نقدمه".