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الدولية للهجرة تحذر من تدهور الوضع الإنساني للنازحين فى مأرب اليمينة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:01 ص
الدولية للهجرة تحذر من تدهور الوضع الإنساني للنازحين فى مأرب اليمينة الصراع فى اليمن - ارشيفية
كتبت : هند المغربي

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أطلقت المنظمة الدولية للهجرة تحذير حيال تدهور الوضع الإنساني في محافظة مأرب اليمنية حيث يتسبب النزاع المسلح في خسائر فادحة في صفوف النازحين والمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم. جاء ذلك خلال بيان أصدرته المنظمة

دعت المنظمة بشكل عاجل جميع الأطراف إلى "إنهاء الأعمال العدائية الجارية"، وناشدت توفير أموال عاجلة لدعم المتضررين، وقالت كريستا روتنستاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "المنظمة الدولية للهجرة قلقة للغاية بشأن احتمالية إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصل العنف إلى المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية"

وبحسب البيان، تصاعد عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب "العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة " إلى أكثر من 45 الف نازح منذ سبتمبر.


اليمن

الهجرة الدولية

نازحين

مأرب

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